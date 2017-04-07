ترويج مخدرالنفحة يقود شابا بأكادير إلى الاعتقال

أخبارنا المغربية – أحمد الهلالي

أقدمت العناصر الأمنية بأكاديرعلى توقيف شاب يبلغ من العمر 24 سنة بعد ضبطه متلبس بترويج مخدرالنفحة” بجانب إحدى المؤسسات التعليمية بحي “ليراك بواركان”.

وحسب مصادر “أخبارنا المغربية” فقد جاء توقيف الجاني بعد توصل المصالح الأمنية التابعة للمصلحة الولائية بأكادير بإخبارية تفيد بتواجد شخص يشتغل كبائع “للعصير” بمحيط مؤسسة تعليمية بحي ليراك بوركان، لتنتقل على إثرها العناصر الأمنية إلى عين المكان حيث تم إخضاع العربة التي يستغلها لبيع العصائر للتفتيش، وهي العملية التي أسفرت عن حجز كمية جد هامة من مسحوق “النفحة” معبأة بإحكام في أكياس بلاستيكية كان المشتبه فيه بصدد ترويجها للتلاميذ .

هذاوتم إقتياد الموقوف إلى مصلحة الديمومة بولاية أمن أكادير لإستكمال التحقيق معه قبل إخضاعه للحراسة النظرية.

الوسوم: أمن

