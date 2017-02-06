ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > الأخبار > الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكاميروني بفوز منتخب بلاده بكأس إفريقيا
مقالاث مشابهة
جون أفريك جون أفريك" تحكي قصة فشل مناورات المعادين للمغرب في...
عودة المغرب عودة المغرب "المظفرة" نكسة خطيرة لمحور الجزائر-...
الأمن المغربي يعتقل الأمن المغربي يعتقل "إرهابيين" خططوا لتشكيل قاعدة...

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكاميروني بفوز منتخب بلاده بكأس إفريقيا

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | الأخبار |

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكاميروني بفوز منتخب بلاده بكأس إفريقيا

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، وذلك بمناسبة فوز المنتخب الوطني الكامروني لكرة القدم بكأس إفريقيا للأمم 2017 في دورتها الواحدة والثلاثين.

 

وأعرب الملك محمد السادس، في هذه البرقية، عن خالص تهانيه للرئيس الكاميروني ومن خلاله إلى الشعب الكاميروني الصديق، على هذا الإنجاز الرائع. 

 

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “أود أن أشيد باللاعبين والفريق التقني للمنتخب الكاميروني، اللذين أبانوا طيلة هذه المنافسة الرياضية الإفريقية، عن موهبة متميزة وروح رياضية وتنافسية عالية، أسهمت في تحقيق مسار متميز توج بهذا الإنجاز المهم”.

الوسوم: , , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكاميروني بفوز منتخب بلاده بكأس إفريقيا”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب