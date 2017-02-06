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بالأرقام : ” أخبارنا ” تنفرد بكشف معطيات دقيقة عن الانفجار القوي الذي هز سوقا أسبوعيا بعين عودة

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | حوادث |

بالأرقام : ” أخبارنا ” تنفرد بكشف معطيات دقيقة عن الانفجار القوي الذي هز سوقا أسبوعيا بعين عودة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

أفادت مصادر موقع ” أخبارنا المغربية ” أن انفجارا قويا هز حوالي الساعة 12:30 سوقا أسبوعيا بجماعة عين عودة ، ضاحية مدينة تمارة ، مخلفا بذلك حصيلة ثقيلة من الضحايا ، حيث سجل لحدود الساعة إصابة 50 ضحية ، 3 منهم فارقوا الحياة ، فيما سجلت 11 حالة حرجة جدا ، والبقية تظل حالات متفاوتة الخطورة.

و بحسب نفس المصادر ، فإن سبب هذا الانفجار يعود بالأساس إلى سوء استعمال قنينة غاز من قبل بائع وجبات مقلية سريعة، أدى إلى حدوث هذا الانفجار ، لكن المريب في الأمر حسب المصادر ذاتها ، أن عملية نقل الضحايا إلى المستشفى الإقليمي ، عرفت احتجاجا كبيرا من قبل بعض الحاضرين و كذا بعض أهالي الضحايا ، بسبب قلة سيارات الإسعاف ، علاقة مع عدد الضحايا ، و امكانية انقاذها في الزمن المطلوب.

ومن جهة أخرى ، سجل بعض الحاضرين امتعاضهم الشديد لتعرض بعض الضحايا للسرقة من قبل بعض اللصوص الذين استغلوا الحادث و هلع الجميع من أجل نشل المتبضعين في موقف يندى له الجبين.

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