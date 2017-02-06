تعرف على أغرب المطاعم في العالم

تعتبر المطاعم من أهم الأماكن التي قد يرتادها السائح أثناء سفره، ويسعى المسافر إلى البحث عن مطاعم مناسبة يحصل فيها على الطعام اللذيذ في أجواء مميزة.

غير أن الصرعات دخلت عالم المطاعم من أوسع أبوابها، وأخذت المنافسة منحى جديد لجذب الزبون عبر تصاميم غير عادية للمطاعم، أو عبر خدمات غير تقليدية تقدمها المطاعم. فيما يلي أغرب 5 مطاعم في العالم بحسب موقع “هابي تيبس الإلكتروني”:

1- مطعم في الظلام

بدأت مطاعم أوباك في أوربا وانتقلت إلى أمريكا، وهي مطاعم تقدم الطعام للزبائن في الظلام الدامس، ويقدم الطعام عمال كفيفين. والهدف من تناول الطعام في الظلام هو تعزيز دور الحواس الأخرى بعيداً عن حاسة النظر، وخاصة الذوق والشم مما يعطي الزبون فرصة لتقييم الوجبة بشكل أفضل.

2- مطعم على مقاعد التواليت

في هذا المطعم تستخدم مقاعد التواليت عوضاً عن الكراسي، ويقدم الحساء في أوعية على شكل مقاعد التواليت. وتقدم الوجبات في أوعية تشبه حوض الاستحمام. وتنتشر هذه المطاعم في عدة بلدان من آسيا.

3- عربة القطار

قام بابتداع هذه الفكرة شابان صينيان عندما اشتريا عربة قطار وحولاها إلى مطعم للمشاوي. ويعتبر هذا المطعم من أكثر المطاعم التي تجذب الزبائن في منطقة شيانيانغ، في مقاطعة لياوينغ في شمال شرق الصين.

4- مقهى النادل الذي يرتدي زي فتاة

تنتشر في طوكيو مقاهي تعمل فيها النساء كنادلات، إلا أن مقهى “هيباري تي” في طوكيو له تقليده الخاص إذا يعمل رجل يرتدي زي النادلات جنباً إلى جنب مع الفتيات في المقهى. بدأ هذا التقليد في المقهى عندما استقالت إحدى النادلات فاضطر أحد الرجال للعمل مكانها واستمر هذا التقليد منذ ذلك الحين. وقد أعجب الزبائن هذه التجربة الغريبة.

5- مطعم الرجال الآليين

افتتح هذا المطعم في عام 2012 في إقليم هيليونجيانغ في شمال شرق الصين. وما يميز هذا المطعم هو الرجال الآليين العشرين الذين يقومون بطبخ الوجبات وتقديمها للزبائن. ويمكن للرجل الآلي أن يعمل 5 ساعات متواصلة قبل أن يتم إعادة شحنه ثانية. ويستطيع النادل الآلي الترحيب بالزبائن بعدة عبارات.

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