تطورات مثيرة في قضية اغتصاب أب لإبنته وحملها بمنطقة الدراركة بأكادير

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

في آخر مستجدات الفضيحة الجنسية التي اهتز لها الرأي العام بجماعة الدراركة التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان قبل ثلاثة أشهر، والتي أقدم فيها شخص على المداومة على مضاجعتة واغتصاب ابنته القاصر البالغة من العمر 16 سنة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والذي نتج عنه حملها ،علمت “أخبارنا” أن الفتاة وضعت أمس الأحد مولودتها بقسم الولادة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني.

وكشفت مصادر خاصة لموقع “أخبارنا” أنه فورعلمها بعملية الوضع أمرت النيابة العامة بإخضاع المولودة لتحليل الحمض النووي لتحديد هوية الأب الحقيقي ،وأخد أقوال الأم القاصر للمرة الثانية بعد الإستماع اليها قبل ثلاثة أشهرفي محضر رسمي ،والذي وجهت فيه الإتهام لأبيها ما أسفرعن اعتقاله والإحتفاظ به بالسجن المحلي بأيت ملول.

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