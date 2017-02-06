ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > تطورات مثيرة في قضية اغتصاب أب لإبنته وحملها بمنطقة الدراركة بأكادير
مقالاث مشابهة
مؤلم... سكتة قلبية تودي بحياة شخص داخل سيارة أجرة كبيرة مؤلم... سكتة قلبية تودي بحياة شخص داخل سيارة أجرة كبيرة
تطورات مثيرة في قضية اغتصاب أب لإبنته وحملها بمنطقة الدراركة بأكادير تطورات مثيرة في قضية اغتصاب أب لإبنته وحملها بمنطقة...
انفجار قنينة غاز يسفر عن إصابة أحد عشر شخصا بعين العودة انفجار قنينة غاز يسفر عن إصابة أحد عشر شخصا بعين العودة

تطورات مثيرة في قضية اغتصاب أب لإبنته وحملها بمنطقة الدراركة بأكادير

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | حوادث |

 

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

في آخر مستجدات الفضيحة الجنسية التي اهتز لها الرأي العام بجماعة الدراركة التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان قبل ثلاثة أشهر، والتي أقدم فيها شخص على المداومة على مضاجعتة واغتصاب ابنته القاصر البالغة من العمر 16 سنة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والذي نتج عنه حملها ،علمت “أخبارنا” أن الفتاة وضعت أمس الأحد مولودتها بقسم الولادة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني.

وكشفت مصادر خاصة لموقع “أخبارنا” أنه فورعلمها بعملية الوضع أمرت النيابة العامة بإخضاع المولودة لتحليل الحمض النووي لتحديد هوية الأب الحقيقي ،وأخد أقوال الأم القاصر للمرة الثانية بعد الإستماع اليها قبل ثلاثة أشهرفي محضر رسمي ،والذي وجهت فيه الإتهام لأبيها ما أسفرعن اعتقاله والإحتفاظ به بالسجن المحلي بأيت ملول.

الوسوم: ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “تطورات مثيرة في قضية اغتصاب أب لإبنته وحملها بمنطقة الدراركة بأكادير”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب