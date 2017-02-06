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عاجل : انفجار قوي يهز سوقا محليا بعين عودة وأنباء عن حصيلة ثقيلة من الضحايا ( الصور )

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | حوادث |

عاجل : انفجار قوي يهز سوقا محليا بعين عودة وأنباء عن حصيلة ثقيلة من الضحايا ( الصور )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

علمنا في موقع ” أخبارنا المغربية ” وفق مصادر مطلعة جدا ، ان انفجارا عنيفا هز قبل لحظات سوقا محليا بجماعة عين عودة ، التابعة ترابيا لإقليم الصخيرات – تمارة ، وذلك بسبب انفجار قنينة غاز من الحجم الكبير ، مخلفة بذلك عدد كبير من الضحايا ، بلغ بحسب نفس المصادر 35 ، دون أن يتم الكشف لحدود الساعة عن عدد القتلى الرسمي ، حيث لا زالت الآراء متضاربة .

هذا و سنوافي زوار موقع ” أخبارنا المغربية ” بآخر مستجدات هذا الحادث لحظة بلحظة حال التوصل بمعطيات جديدة .

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