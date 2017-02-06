مؤلم… سكتة قلبية تودي بحياة شخص داخل سيارة أجرة كبيرة

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل”أخبارنا” أن رجلا كان صباح اليوم راكبا بسيارة أجرة كبيرة بأولاد زمام اقليم الفقيه بن صالح ، فألمت به أزمة مرضية حادة ، حيث أغمي عليه وفقد وعيه بين الركاب.

ووفق المصدر ل”أخبارنا”، فرغم الاسعافات الأولية التي قدمت للرجل ، إلا أن روحه لبنت نداء خالقها على الفور ، حيث تم نقل جثمانه إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال ،من أجل إخضاعه للتشريح الطبي .

هذا وفتحت عناصر الدرك الملكي التحقيق في الحادث، فيما خلف موت الرجل صدمة كبيرة بين أفراد أسرته وجيرانه وأصدقائه ، وبين مهنيي سيارات الأجرة بحكم أنه هو الاخر يعمل سائقا مهنيا.

الوسوم: الدرك

