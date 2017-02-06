صدق أو لا تصدق…مندوبية الحليمي تعلن عن انخفاض أعداد العاطلين بالمغرب

بلغ معدل البطالة على المستوى الوطني 9,4 بالمائة في سنة 2016 مقابل 9,7 سنة قبل ذلك، مسجلا انخفاضا بـ0,3 نقطة وذلك حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2016 أنه بانخفاض عدد العاطلين بـ43.000 شخص، (45.000 بالوسط الحضري و2.000 بالوسط القروي)، انتقل عدد العاطلين، ما بين سنتي 2015 و2016، من 1.148.000 إلى 1.105.000 عاطل.

وأفادت أنه معدل البطالة، انتقل ما بين الفترتين من 14,6 بالمائة إلى 13,9 بالمائة بالوسط الحضري ومن 4,1 بالمائة إلى 4,2 بالمائة بالوسط القروي، مضيفا أن انخفاض معدل البطالة هو تعبير عن تراجع نسبة البطالة بـ(ناقص 3,7) في المائة، وهو أكثر أهمية من ذاك المتعلق بالتشغيل (ناقص 0,4) في المائة.

وأشارت المذكرة إلى أن أهم الانخفاضات في معدل البطالة سجلت لدى الأشخاص البالغين من العمر ما بين 35 و44 سنة (ناقص 0,7) وحاملي الشهادات (ناقص 0,4) فيما يبقى عددهم مرتفعا حيث بلغ، على التوالي، 135.000 و854.000 عاطل.

وذكر المصدر نفسه، في المقابل، أن معدل البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ارتفع بـ1,7 نقطة مئوية على المستوى الوطني، ونقطتين بالوسط الحضري، ونقطة واحدة بالوسط القروي، ليبلغ عددهم 392.000 على المستوى الوطني و283.000 بالوسط الحضري و109.000 بالوسط القروي.

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