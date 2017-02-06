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أفضل تقدم للمنتخب المغربي في تصنيف الفيفا منذ سنة 2009

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | رياضة |

أخبارنا المغربية : ع. الوزانـي

من المنتظر أن يرتقي المنتخب المغربي 10 درجات في التصنيف الشهر للفيفا الذي سيصدر يوم الخميس المقبل ، حيث سينتقل من المركز ال57 الى ال47  ، ما سيمكنه من البقاء ضمن المنتخبات العشرة الاوائل في القارة السمراء .

هذا التقدم الملحوظ جاء بعد المشاركة المشرفة لاسود الاطلس في أمم أفريقيا الغابون حيث تأهلوا لدور الربع في الكان لأول مرة منذ نسخة تونس 2004 ، و هو أفضل ترتيب للمنتخب المغربي منذ سنة 2009 (الرتبة 41 )، علما أنه يصنف في  الرتبة 45عالميا منذ انشاء تصنيف الفيفا سنة 1993.

للتذكير ، فالفريق الوطني سيجري مبارتين وديتين شهر مارس المقبل ، على الارجح ضد كل من السنغال و نيجيريا ، في انتظار التأكيد الرسمي.

 

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