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بعد ترحيل 404 مهاجر إلى المغرب العربي…ألمانيا تنوي ترحيل 3736 مغربيا

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | عالم |

أخبارنا المغربية ــ نورالدين الثلاج

ذكرت صحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية اليوم الإثنين استنادا إلى بيانات وزارة الداخلية الألمانية، أن السلطات رحلت العام الماضي 119 طالب لجوء مرفوضين إلى المغرب (61 مرحلا عام 2015)، و169 طالب لجوء إلى الجزائر (57 مرحلا عام 2015)، و116 طالب لجوء إلى تونس (17 مرحلا عام 2015)، حيث يبقى ضعيفا بالمقارنة مع العام الماضي الذي عرف ارتفاعا في عدد حالات ترحيل مهاجرين من ألمانيا إلى دول المغرب العربي العام الماضي.

وبلغ عدد طالبي اللجوء الذين يتوجب عليهم مغادرة ألمانيا العام الماضي 3736 مغربيا و3784 جزائريا و1515 تونسيا.

وتوجه أوساط سياسية في ألمانيا انتقادات لدول المغرب العربي بسبب نقص تعاونها مع ألمانيا في استعادة طالبي اللجوء المرفوضين.

كما انتقد وكيل وزارة الداخلية الألمانية أوله شرودر انتهاج بعض الولايات سياسة معرقلة للترحيل المتواصل لطالبي اللجوء المرفوضين.

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