60 يوما أمام بنكيران لتشكيل الحكومة أو اللجوء إلى هذه الخيارات الدستورية

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

تناولت جريدة ” الصباح ” في عددها لهذا اليوم، موضوع ” الحكومة المغربية ” ، و فشل رئيسها المعين، السيد عبدالإله بنكيران في الوصول إلى حل توافقي من أجل وضع حد لهذا ” البلوكاج “، حيث قالت ” الصباح ” لا سيما في ظل تحذيرات من خطورة طول زمن الانتظار على الوضع العام للبلاد، خاصة بعد مرور أربعة أشهر على تعيين بنكيران من قبل الملك كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة.

ذات المصدر أكد وفق مصادره الخاصة، أن فترة الشلل الحكومي لا يمكن أن تدوم أكثر من ستة أشهر، وذلك في إشارة إلى أن بنكيران أمامه 60 يوما لتقديم حكومته، أو إعلان فشله، لفتح المجال أمام خيارات دستورية أخرى، في مقدمتها سيناريو ” حكومة انتقالية “، وأن وزارة الداخلية تدرس حاليا كلفة إجراء انتخابات سابقة لأوانها بعد سنة.

الوسوم: الحكومة , الداخلية , الملك , بنكيران , تعيين , وزارة

