صورة : مشجع جزائري يثير الجدل على مواقع التواصل بتشجيعه للكاميرون و مصريون يستنكرون
صورة : مشجع جزائري يثير الجدل على مواقع التواصل بتشجيعه للكاميرون ضد مصر
أخبارنا المغربية : ع. الوزاني
خلق مشجع جزائري جدلا كبيرا في المباراة النهائية لكأس أمم افريقيا 2017 ، بتواجده وسط الجماهير الكاميرونية ، حيث أظهرت اللقطات التلفزية في أكثر من مناسبة قيامه بتشجيع منتخب الأسود الغير مروضة ضد الفراعنة .
و انتقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشجع الجزائري ، خاصة المصريين معتبرين أن ما قام به ” عيب و عار” في حق دولة عربية شقيقة .
و توج المنتخب الكاميروني كما هو معلوم باللقبالأفريقي بعد الفوز على مصر 2-1 .
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