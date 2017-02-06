صورة : مشجع جزائري يثير الجدل على مواقع التواصل بتشجيعه للكاميرون و مصريون يستنكرون

صورة : مشجع جزائري يثير الجدل على مواقع التواصل بتشجيعه للكاميرون ضد مصر

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني

خلق مشجع جزائري جدلا كبيرا في المباراة النهائية لكأس أمم افريقيا 2017 ، بتواجده وسط الجماهير الكاميرونية ، حيث أظهرت اللقطات التلفزية في أكثر من مناسبة قيامه بتشجيع منتخب الأسود الغير مروضة ضد الفراعنة .

و انتقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشجع الجزائري ، خاصة المصريين معتبرين أن ما قام به ” عيب و عار” في حق دولة عربية شقيقة .

و توج المنتخب الكاميروني كما هو معلوم باللقبالأفريقي بعد الفوز على مصر 2-1 .

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