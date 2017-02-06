ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > وزير الداخلية يحل بمدينة الحسيمة بعد المواجهات التي شهدتها المنطقة يوم أمس
مقالاث مشابهة
بالفيديو : رجال الحموشي يواجهون احتجاجات أهل الريف بـ بالفيديو : رجال الحموشي يواجهون احتجاجات أهل الريف بـ " ...
الحرب مستمرة... الدرك الملكي بالناظور يحجز كمية كبيرة من العجلات والسلع المهربة بحافلتين الحرب مستمرة... الدرك الملكي بالناظور يحجز كمية كبيرة...
حريق ضخم يأتي على شركة نسيج بالبرنوصي حريق ضخم يأتي على شركة نسيج بالبرنوصي

وزير الداخلية يحل بمدينة الحسيمة بعد المواجهات التي شهدتها المنطقة يوم أمس

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | حوادث |

أخبارنا المغربية ــ الحسيمة

بعد المناوشات التي شهدتها المناطق التابعة لإقليم الحسيمة مساء يوم أمس الأحد، حل محمد حصاد زير الداخلية بالمدينة صباح اليوم الاثنين، وفق ما كشفته مصادر إعلامية محلية.

و قال الإعلامي عبد الحميد العزوزي في صفحته الرسمية على “الفايسبوك :” وزير الداخلية يحل بالحسيمة لاجتماع طارئ بالعمالة على ضوء ما حدث أمس.”

 ولم يعرف بعد حيثيات هذه الزيارة ولا فحوى الاجتماعات التي سيعقدها مع مسؤولي الاقليم. 

الوسوم: ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “وزير الداخلية يحل بمدينة الحسيمة بعد المواجهات التي شهدتها المنطقة يوم أمس”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب