وزير الداخلية يحل بمدينة الحسيمة بعد المواجهات التي شهدتها المنطقة يوم أمس

أخبارنا المغربية ــ الحسيمة

بعد المناوشات التي شهدتها المناطق التابعة لإقليم الحسيمة مساء يوم أمس الأحد، حل محمد حصاد زير الداخلية بالمدينة صباح اليوم الاثنين، وفق ما كشفته مصادر إعلامية محلية.

و قال الإعلامي عبد الحميد العزوزي في صفحته الرسمية على “الفايسبوك :” وزير الداخلية يحل بالحسيمة لاجتماع طارئ بالعمالة على ضوء ما حدث أمس.”

ولم يعرف بعد حيثيات هذه الزيارة ولا فحوى الاجتماعات التي سيعقدها مع مسؤولي الاقليم.

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