قيادي من حزب الحمامة : التجمع الوطني للأحرار لم يكن يوما سببا في عرقلة تشكيل الحكومة

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أكد مصطفى باتياس أن التجمع الوطني للأحرار لم يكن يوما سببا في عرقلة تشكيل الحكومة، كما يحاول البعض التسويق له لتبرير التأخير الذي دخل شهره الرابع.

وقال مدير المقر المركزي للتجمع، والبرلماني عن لائحة الشباب، إن قرار إنهاء وضعية الانتظار بيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين.

و وفق يومية الصباح فقد أكد باتياس أن رئيس الحكومة يعرف أن التجمع وفي لالتزاماته، وأن العمل المشترك في الحكومة سيتميز بالتناغم والانسجام وتحقيق نتائج حسنة بالنظر إلى التجربة المشتركة للحزبين في الحكومة السابقة.

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