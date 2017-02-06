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الحرب مستمرة… الدرك الملكي بالناظور يحجز كمية كبيرة من العجلات والسلع المهربة بحافلتين

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | حوادث |

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

ذكرت مصادر مهنية من محطة بني ملال ل”أخبارنا” أن الدرك الملكي بالناضور تمكن ليلة السبت الأحد من توقيف حافلتين  لنقل المسافرين قادمتين من الناظور إحداها نحو مراكش والثانية متجهة الى خريبكة ، حيث حجزوا كميات كبيرة من العجلات ازيد من 120 عجلة ، وأكثر من 200 كلغ من المواد الغذائية وأزيد من 300 كلغ من الملابس المهربة من خارج المغرب .

ووفق نفس المصدر ل”أخبارنا” فالحافلتين جرى توقيفهما من طرف فرقة الدراجين التابعة للدرك الملكي بالناضور على مستوى نقطة صلوان ، حيث تم توقيف مساعدان لسائقي الحافلتين ووضعوهما تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما اليوم الاثنين على العدالة .

وتأتي هذه العملية في اطار محاربة السلع المهربة ،و المواد الغذائية التي يكون أغلبها منتهي الصلاحية وفيها مضرة على صحة وسلامة المواطنين ، كما تهدف مثل هاته التدخلات الى التصدي لكل ما من شأنه تخريب الاقتصاد الداخلي للمغرب.

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