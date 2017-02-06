بالفيديو : رجال الحموشي يواجهون احتجاجات أهل الريف بـ ” الحجارة “

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في مشهد مثير جدا ، تناقلت بعض الصفحات الفيسبوكية ، شريط فيديو ، يظهر من خلاله بعض رجال الحموشي بزيهم الرسمي ، يرشقون بعض المحتجين بمدينة الحسيمة بالحجارة ، في محاولة لثني عن مواصلة السير.

استعمال رجال الحموشي لهذا الأسلوب من المواجهة ” الرشق بالحجارة ” جر عليه كثيرا من اللغط المصاحب للاستنكار و الشجب الكبيرين، بالنظر إلى خطورة هذا السلوك الذي قد يخلف إصابات بين المتظاهرين من جهة ، ومن جهة ثانية سيجعل بلاغ الداخلية القائل بعدم استعمالها للقوة في مواجهة المحتجين بالحسيمة ، مجرد حبر على ورق لا أساس له من الصحة.

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