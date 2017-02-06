ألمانيا ترحل 119 طالب لجوء مرفوضين إلى المغرب

كشفت صحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية، اليوم الإثنين، استنادا إلى بيانات وزارة الداخلية الألمانية أن السلطات رحلت العام الماضي 119 طالب لجوء مرفوضين إلى المغرب من أصل 3736 مغربيا.

ونقلت شبكة “دوتشيه فيله” عن المجموعة، أن السلطات رحلت أيضا، 169 طالب لجوء إلى الجزائر و116 طالب لجوء إلى تونس.

وتوجه أوساط سياسية في ألمانيا انتقادات لدول المغرب العربي، بسبب نقص تعاونها مع ألمانيا في استعادة طالبي اللجوء المرفوضين، كما انتقد وكيل وزارة الداخلية الألمانية أوله شرودر انتهاج بعض الولايات سياسة معرقلة للترحيل المتواصل لطالبي اللجوء المرفوضين.

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