المنتخب المغربي يفوز بالبطولة المغاربية المدرسية للعدو الريفي بتونس

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فاز المنتخب الوطني المدرسي بالبطولة المغاربية المدرسية للعدو الريفي في دورتها السادسة والثلاثين التي أجريت يوم 04 فبراير 2017، بولاية الكاف بتونس، والتي عرفت مشاركة كل من الجزائر وتونس البلد المنظم.

وقد تمكن المنتخب المغربي من الفوز بثمان ميداليات من أصل 12 المتنافس عليها، منها 3 ذهبية و2 فضية و3 برونزية. كما فاز بالمرتبة الأولى في الترتيب حسب الفرق، وحصل على أربعة كؤوس من أصل أربعة، وبالتالي احتفظ بلقب البطولة، فيما احتلت الجزائر المرتبة الثانية و تونس المرتبة الثالثة.

وبهذه المناسبة هنأت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في بلاغ بهذا الخصوص، التلميذات والتلاميذ المشاركين في البطولة المغاربية، على ما حققوه من نتائج باهرة تشرف المغرب عموما والرياضة المدرسية على الخصوص، وعلى ما أبانوا عنه من أخلاق وانضباط خلال المنافسات الرياضية ، كما نوهت بالأساتذة والمؤطرين على ما بذلوه من مجهودات على مستوى التأطير والإعداد والمصاحبة أثناء التربصات الرياضية.

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