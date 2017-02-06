لهذا السبب إرتدى لاعبو المنتخب الكاميروني أقمصة تحمل رقم ” 17 ” لحظة التتويج

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

قد يتساءل العديد من متتبعي الشأن الكروي عن السبب الحقيقي الذي جعل لاعبو المنتخب الكاميروني يوحدون اقمصتهم و يرتدون قميصا يحمل رقم ” 17 ” لحظة التتويج بالكأس ، طبعا فهو ليس رقم عدد المرات التي فاز بها المنتخب بهذا اللقب ، و لكن هو رقم سيظل راسخا في أذهان كل الكاميرونيين و الأفارقة و العالم بأسره ، إن رقم اعتاد لاعب كبير ارتدائه قبل أن يتداركه القدر وفوق رقعة الملعب يدافع عن ألوان بلاده.

من نتحدث عنه هو الكاميروني مارك فيفيان فويه، الذي توفي في المركز الطبي لملعب جيرلان بمدينة ليون الفرنسية، اثر اصابته بنوبة قلبية، بعد اصابته بنوبة قلبية في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بالمنتخب الكولومبي ، عن دور نصف النهائي بطولة القارات السادسة. وكان فيفيان فوي قد انهار على الارض من تلقاء نفسه في وسط الملعب ولم يصطدم بأي لاعب أو يتلقى أي إصابة ، فيما ظهر جاحظ العينين ومنكمش الفكين ، حيث أشار لاعبو المنتخبين على الفور إلى الجهاز الطبي الذي تدخل وحاول انعاشه فلم يستجب، وتم نقله إلى خارج الملعب. ونجح المسعفون في فتح فكي اللاعب وتثبيت لسانه خشية من أن يبتلعه وهو فاقد الوعي، بيد أن القدر كان أقرب ، حيث فارق فيفيان الحياة بتاريخ 27 يونيو 2003.

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