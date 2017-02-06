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فيس بوك تطور تكنولوجيا تمنح المعاقين بصرياً تصفح موقعه

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | تكنولوجيا |

كشف موقع التواصل الاجتماعي الأشهر والأكبر في العالم “فيس بوك” عن اعتزامه تسهيل الوصول إليه بالنسبة للمعاقين بصريا وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي.

وقالت مدير التشغيل في فيس بوك “شيرل ساندبرج” إن الشبكة تعمل حالياً على تطوير تكنولوجيا تضمن للمستخدمين من ذوي الإعاقة البصرية الدخول إلى الموقع واستخدامه.

وأشارت “ساندبرج” في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية إلى تطوير وسائل مساعدة صوتية للمستخدمين من ذوي الإعاقة البصرية كنموذج للتقنيات التي تطورها “فيس بوك” حاليا لمساعدة المعاقين على الاستفادة من الموقع.

وأوضحت “ساندبرج” أن موقع “فيس بوك” سيتمكن في وقت قريب من “قراءة” الصور التي ينشرها أي صديق بعبارة من نوعية “هنا صورة صديقي مارك يقف إلى جوار زوجته” كوصف مسموع للصورة، مضيفة أن الموقع يحاول تحسين هذه التقنية حتى يتمكن الناس الذي يعانون من مختلف أشكال الإعاقات من استخدام موقع “فيسبوك” و”رؤية” مشاركات أصدقائهم.

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