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بالفيديو: هل هذا الكلب أفضل ممثل على الإطلاق؟

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | غير مصنف |

بالفيديو: هل هذا الكلب أفضل ممثل على الإطلاق؟

أظهر مقطع فيديو مثير للدهشة لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، كلباً وهو يتظاهر بالشلل في أطرافه الخلفية في أحد الشوارع الصينية.

ويظهر الكلب وهو يجر أطرافه الخلفية متكئاً على أطرافه الأمامية في شارع مزدحم بالسيارات والدراجات النارية. وعندما ترجل سائق سيارة أجرة لإبعاد الكلب عن الشارع، فوجئ بالكلب يقف على أطرافه الأربعة ويغادر المكان.

ونشر مقطع الفيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية وعلى موقع تويتر، وحصل على عدد مشاهدات كبير وصل إلى عشرات الآلاف من المشاهدات.

وأبدى الكثير من متابعي الفيديو دهشتهم مما فعله الكلب، حيث ورد في أحد التعليقات “يا له من كلب مخادع، إنه يستحق جائزة أوسكار في التمثيل”.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية، لم يعرف بعد مكان وزمان تصوير الفيديو بالتحديد. 


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