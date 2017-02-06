هل الماء الدافئ والليمون مفيد حقاً؟

من المحتمل أنك سمعت من قبل عن أهمية شُرب الماء الدافئ والليمون على معدة فارغة في الصباح، لكن النصائح الصحية التي ترد فيها هذه التوصية متعددة إلى درجة تجعل هذا الشراب معجزة! تُرى هل الماء الدافئ والليمون مفيد إلى هذه الدرجة حقاً؟

يعتقد بعض الخبراء أن الماء الدافئ والليمون ليس معجزة كما تصوّره بعض التوصيات الصحية، لكن ذلك لا يعني أنه قليل الفائدة.

يحتوي الليمون على فيتامين “سي” وعلى مضادات أكسدة تّسمّى الفلافونويد والتي تقوم بدعم جهاز المناعة، ومحاربة الالتهابات التي يؤدي انتشارها في الجسم إلى أمراض القلب والسرطان. لتحصل على هذه الفائدة قم بنقع شرائح الليمون لبضع دقائق في الماء الدافئ قبل تناول.

من ناحية أخرى، يساعد شُرب الماء الدافئ على معدة فارغة في الصباح الكبد، فيقوم بإفراز عصارة تعمل على إزالة بعض الدهون والسموم التي تراكمت عليه. لذا، يعتبر الماء والليمون وسيلة لتنقية الجسم من السموم.

الفائدة الثالثة للماء الدافئ والليمون هي أنه يسهل عملية الإخراج وبالتالي تنظيف القولون. فدخول هذا الشراب الدافئ في الصباح يحرّك الأمعاء جيداً، ويعالج الإمساك.