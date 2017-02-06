10 أطعمة يجب تناولها يوميا خلال الحمل

تحتاج المرأة الحامل إلى نظام غذائي متوازن وصحي، حتى يمكن للجنين أن يحصل على ما يحتاجه من تغذية طوال فترة الحمل دون أن تتأثر صحة الحامل.

وتشير دكتورة مروة كمال، إخصائية التغذية العلاجية، إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة لابد أن تحرص المرأة الحامل على تناولها يوميا طوال فترة الحمل، لأنها تمدها بما يحتاجه جسمها من فيتامينات ومعادن، لحمل آمن وصحي، وحتى يتمتع الجنين بصحة جيدة، وهي كذلك.

اللحوم

تناولي قطعة تزن نحو 200 جرام من اللحم أو السمك أو الدجاج، على أن تكون مشوية أو محمرة أو مطبوخة أو مسلوقة، وتجنبي القلي.

الخضار

ثلاثة أو أربعة أطباق من الخضار المطبوخة أو النيئة، ويجب أن تكون إحداها من الخضراوات الطازجة، ذات الأوراق الخضراء.

الفاكهة

ثلاثة أو أربعة أطباق من الفاكهة، ويجب أن تكون إحداها من الحمضيات أو عصيرها.

البيض

بيضة واحدة ويستحسن أن تكون مسلوقة “نيئة قليلا”.

الجبنة

قطعة واحدة تزن نحو 50 جراما، والأفضل أن تكون بيضاء.

اللبن الحليب

لتر واحد من الحليب والأفضل أن يكون مقشودا خاليا من الدسم.

الحبوب

نصف فنجان من الحبوب المجروشة.

الخبز

قطعتان أو ثلاثة من خبز القمح الصافي أو الخبز الأسمر.

الزبدة

ملعقتان صغيرتان من الزبدة النباتية أو البقرية.

السوائل

ثمانية أكواب من السوائل على أقل تقدير بما فيها الحليب، وعصير الفاكهة والماء.