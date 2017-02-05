ألمانيا تقدم إغراءات مالية للمغاربة مقابل العودة الى وطنهم

تطرقت صحيفة “إيزفيستيا” الروسية لبرنامج جديد طرحته وزارة الداخلية الألمانية، والذي ستدفع الحكومة الألمانية بموجبه 1200 يورو للاجئي45 دولة (من بينها المغرب) مقابل العودة إلى أوطانهم .

و أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن البدء بتنفيذ ببرنامج جديد للهجرة عنوانه “المساعدة الأولية زائدًا”، حيث خصصت الحكومة الألمانية 40 مليون يورو لتغطيته.

ووفق إعلان الداخلية الألمانية، يهدف هذا البرنامج إلى حفز اللاجئين على العودة الطوعية إلى أوطانهم،وهذا بالنسبة إلى الكثيرين منهم أفضل من تسفيرهم قسرا في حال رفض طلبهم للجوء.

يقول المتحدث الرسمي باسم الداخلية الألمانية يوهانس ديمروت في حديث أدلى به إلى “إيزفيستيا” إن العمل بوشر بهذا البرنامج في يوم 1 فبراير ويشمل مهاجرين من 45 دولة كما سلف الذكر ، باستثناء دول غرب البلقان.

وبموجب البرنامج، فإن كل لاجئ يقرر العودة إلى وطنه قبل صدور قرار الموافقة على طلب لجوئه، تدفع له الحكومة الألمانية مبلغ 1200 يورو، أما الذين يرفض طلبهم فسوف يدفع لهم مبلغ 800 يورو بشرط عدم تقديم طلب استئناف قرار رفضهم.

ويشمل هذا القرار كل من بلغ 12 من العمر فما فوق. ويتم دفع المبلغ على مرحلتين، حيث يتلقى الشخص نصف المبلغ المقرر عند مغادرته ألمانيا والنصف الثاني بعد ستة أشهر من إقامته في وطنه الأم.

وهذا البرنامج يكمل البرنامج المعمول به، حيث يحصل المهاجر الذي يغادر ألمانيا على 200 يورو (الأطفال دون 12 سنة نصف المبلغ)، كما يتضمن البرنامج منح مساعدة مالية أولية 300 – 500 يورو.

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