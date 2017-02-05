أفكار رومانسية لقضاء عيد الحب بالمنزل

فيلم رومانسي

مشاهدة الأفلام من الأمور التي يعشقها الكثير من الناس خاصة إذا كان الفيلم مناسب للحالة النفسية والأجواء التي يعيشها المشاهد، ففي حالة الاحتفال بعيد الحب يفضل الاستمتاع بمشاهدة فيلم رومانسي جديد في المنزل أو في السينما، فقط قومي بتجهيز فيلم مناسب أو قومي بحجز مقعدين في السينما.

عشاء مفاجئ

تناول وجبة عشاء خفيفة ورومانسية مع زوجك في عيد الحب من الأمور التي ستزيد من الأجواء الرومانسية بينكما، قومي بتحضير وجبة عشاء قبل أن ينهي زوجك عمله لتحضري طاولة السفرة وتقومي بتزيينها بالورود والشموع لإطفاء جو رومانسي على العشاء الغير تقليدي.

تغيير ديكور المنزل

من الأمور التي يمكنك القيام بها في المنزل للاستعداد ليوم عيد الحب تغيير ديكورات المنزل وإعادة ترتيبها من جديد، فترتيب قطع الأثاث تساعد على التحسين من النفسية وتمنح شعورًا بالسعادة خاصة إذا فاجأت زوجك بذلك، ويمكنك في هذه الحالة وضع لمسات غير تقليديو كالاحتفال بعيد الحب على الأرض عن طريق تحضير جلسة مريحة على الأرض أمام التلفاز لمشاهدة الفيلم الرومانسي، كما يمكنك تزيين الغرفة بالشموع والزهور لتستمتعا بجلسة حوار دافئ ومشاهدة ممتعة للفيلم.

الهدية المناسبة

قومي باختيار هدية مناسبة لتقدميها لزوجك في عيد الحب لتعبري بها عن حبك له، واحذري من شراء هدية باهظة الثمن لا يحتاجها زوجك، قومي بتحديد احتياجات زوجك وقومي بتقديم هدية مناسبة، فالهدايا المناسبة لا يشترط أن تكون باهظة الثمن وإنما قيمتها الحقيقية هي إسعاد الزوج.

مشاهدة الصور

قومي بتحضير ألبوم للصور التي تحمل مناسبات سعيدة ورومنسية مع زوجك لتستمتعات سويًا بمشاهدتها وتذكر تلك الذكريات الرائعة، كما يمكنكِ في تلك اللحظات التخطيط مع زوجك لإضافة ذكريات جديدة سعيدة.

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