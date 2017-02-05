تريدين شعرا طويلا وجذابا؟ إليك هذه النصائح

1-تناولي غذاء صحي ومتوازن

النظام الغذائي الذي تحتاجين لاتباعه يجب أن يتضمن الأطعمة الأساسية التي تساعد على نمو وتكثيف الشعر. من أهمها الخضروات الورقية، البقوليات، البذور، الأسماك البحرية، والدواجن. وتذكري دائماً أن البروتين هو وحدة البناء الأولية للحفاظ على خصلات شعر صحية.

تناول وجبات غذائية متوازنة بشكل يومي يضمن لكِ الحصول على شعر طويل قوي لامع وناعم. ينفق الكثير من الأشخاص مبالغ طائلة لشراء مستحضرات العناية بالشعر دون الاهتمام بتغذية الجسم داخلياً. لذلك، تصبح النتيجة غير مرضية.

2-تدليك فروة الرأس

تحتاج فروة الرأس للتدليك الجيد باستخدام أطراف الأصابع لتنشيط الدورة الدموية ووصول العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر. يمكنكِ استخدام أي من الزيوت الطبيعية أثناء تدليك فروة الرأس للمزيد من العناصر الغذائية كزيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

3- قص الأطراف بانتظام

زيارة صالون التجميل لقص أطراف الشعر كل 3 أشهر أمر ضروري لتجنب تقصف الأطراف وتكسر الشعر. الأطراف المتقصفة هي بداية تعرض شعرك للتلف الكامل، مما يعمل على توقف نموه وتساقطه بشدة. لذلك، يعد قص الأطراف من أهم الخطوات التي لا بد من القيام بها لتعزيز نمو الشعر وإطالته بشكل صحي.

4-الحد من الغسيل المتكرر للشعر

تعتقد بعض النساء أن غسل الشعر يومياً أمر صحي للحفاظ على حيوية الشعر وفروة الرأس، لكن ذلك أمر خاطئ تماماً. غسيل الشعر باستخدام الشامبو يعمل على إزالة الزيوت الطبيعية والإفرازات الدهنية التي تساعد على ترطيب فروة الرأس، مما يتسبب في الجفاف الشديد، ثم يتعرض الشعر للتساقط.

لا يجب أن نقوم بغسل الشعر لأكثر من مرتين فقط أسبوعياً، للحفاظ على الزيوت الطبيعية وترطيب الشعر. وفي حالة الحاجة لتنظيف فروة الرأس من التعرق الزائد والشوائب المتراكمة، ينصح باستخدام الشامبو الجاف لهذا الغرض.

5-تجنب التمشيط الزائد

لا تقومي بتمشيط شعرك لأكثر من 5 دقائق فقط يومياً. على الرغم من أهمية تمشيط الشعر لتنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم داخل فروة الرأس، إلا أن لذلك آثر سلبي عند الإفراط فيه. التمشيط الزائد يتسبب في تكسر الشعر وتعرضه للتساقط، خاصةً عند تمشيط الشعر المبلل.

6-استبدلي أغطية الوسائد

استبدلي أغطية وسائدك القطنية بآخرى من الحرير. حيث تعمل المواد القطنية على منع نمو الشعر، وتساقطه نتيجة للاحتكاك الشديد وامتصاص الرطوبة من فروة الرأس. لذلك، ينصح باستخدام الأغطية الحريرية الناعمة مع احتكاك أقل وتشابكات أقل.

7-تناول المكملات الغذائية

استشيري الطبيب لتحديد أفضل المكملات الغذائية المناسبة لنمو الشعر وإطالته. الحصول على العناصر الغذائية الأساسية أمر ضروري للحفاظ على صحة ونمو الشعر. وإن لم تتمكني من الحصول على الجرعات الكافية من الفيتامينات والمعادن من خلال غذاءك اليومي، فإن المكملات الغذائية وكبسولات الفيتامينات هي الحل المثالي لذلك.