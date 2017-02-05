وصفات اللوز لتبييض البشرة طبيعيا

1- ماسك اللوز والحليب

يُنقع اللوز في الحليب طوال الليل، ثم يطحن جيدًا للحصول على خليط متجانس من اللوز مع الحليب. يستخدم الخليط الناتج على بشرة الوجه لبضع دقائق ثم يفرك جيدًا لتنشيط الدورة الدموية واستعادة نضارة البشرةولونها الموّحد.

2- ماسك اللوز والعسل

العسل مطهر طبيعي ومرطب فعّال، كما يساعدعلى إزالة الجلد الميت. ويساعد اللوز المطحون كذلك على تنقية البشرة وتوحيد لونها.اخلطي مسحوق اللوز مع كمية مناسبة من العسل للحصول على خليط متجانس يستخدم على البشرة لبضع دقائق قبل أن يفرك جيدًا.

3- ماسك اللوز والشوفان

حضري خليط من مسحوق اللوز مع الشوفان والماء. يوزع الخليط على بشرة الوجه والرقبة مع التدليك برفق لتساعد الحبيبات الضئيلة من اللوز والشوفان على تقشير البشرة والتخلص من طبقات الجلد الميت. وهو علاج مثالي للعناية بالبشرة الحساسة.

4- ماسك اللوز والسكر

لتحضير ماسك بسيط من اللوز للعناية ببشرتك والحفاظ على حيويتها، اخلطي مسحوق اللوز مع السكر الخشن والأبيض للحصول على مقشر طبيعي فعّال لتهدئة البشرة وإزالة الجلد الميت أيضًا.

5- ماسك اللوز والموز

يعمل الموز على ترطيب وتغذية البشرة،أما اللوز فهو مقشر رائع. اخلطي موزة مهروسة مع مسحوق اللوز المطحون للحصول على خليط ناعم. يساعد الخليط الناتج على تجديد البشرة مع التخلص من الجلد الميت دون تعرضها للجفاف.