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ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة السادسة عشرة

المصدر:  | 5 فبراير 2017 | رياضة |

ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة السادسة عشرة

 في ما يلي ترتيب أندية البطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، للقسم الوطني الأول، بعد إجراء مباريات الدورة السادسة عشرة نهاية هذا الأسبوع: 

الترتيب : نقاط. لعب 

1- الوداد البيضاوي 33 16.

– الدفاع الحسني الجديدي 33 16. 

3- الرجاء البيضاوي 29 16.

4- نهضة بركان 28 16.

5- اتحاد طنجة 27 16. 

6- المغرب التطواني 22 16.

7- الجيش الملكي 21 16. 

8- حسنية أكادير 20 16.

– شباب أطلس خنيفرة 20 16. 

10- أولمبيك آسفي 18 16.

– الكوكب المراكشي 18 16.

12- اتحاد الفتح الرياضي 17 16.

– أولمبيك خريبكة 17 16. 

– شباب الحسيمة 17 16.

15- شباب قصبة تادلة 14 16.

16- النادي القنيطري 12 16.

 

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