ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة السادسة عشرة
ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة السادسة عشرة
في ما يلي ترتيب أندية البطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، للقسم الوطني الأول، بعد إجراء مباريات الدورة السادسة عشرة نهاية هذا الأسبوع:
الترتيب : نقاط. لعب
1- الوداد البيضاوي 33 16.
– الدفاع الحسني الجديدي 33 16.
3- الرجاء البيضاوي 29 16.
4- نهضة بركان 28 16.
5- اتحاد طنجة 27 16.
6- المغرب التطواني 22 16.
7- الجيش الملكي 21 16.
8- حسنية أكادير 20 16.
– شباب أطلس خنيفرة 20 16.
10- أولمبيك آسفي 18 16.
– الكوكب المراكشي 18 16.
12- اتحاد الفتح الرياضي 17 16.
– أولمبيك خريبكة 17 16.
– شباب الحسيمة 17 16.
15- شباب قصبة تادلة 14 16.
16- النادي القنيطري 12 16.
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