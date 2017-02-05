ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة السادسة عشرة

في ما يلي ترتيب أندية البطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، للقسم الوطني الأول، بعد إجراء مباريات الدورة السادسة عشرة نهاية هذا الأسبوع:

الترتيب : نقاط. لعب

1- الوداد البيضاوي 33 16.

– الدفاع الحسني الجديدي 33 16.

3- الرجاء البيضاوي 29 16.

4- نهضة بركان 28 16.

5- اتحاد طنجة 27 16.

6- المغرب التطواني 22 16.

7- الجيش الملكي 21 16.

8- حسنية أكادير 20 16.

– شباب أطلس خنيفرة 20 16.

10- أولمبيك آسفي 18 16.

– الكوكب المراكشي 18 16.

12- اتحاد الفتح الرياضي 17 16.

– أولمبيك خريبكة 17 16.

– شباب الحسيمة 17 16.

15- شباب قصبة تادلة 14 16.

16- النادي القنيطري 12 16.

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