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نزاع بين تلميذ وشاب ينتهي بجريمة قتل بضواحي حد السوالم

المصدر:  | 5 فبراير 2017 | حوادث |

أخبارنا المغربية 

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم التابع لسرية برشيد اليوم الأحد، تلميذا يتابع دراسته بالباكلوريا على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، للنظر في التهمة الموجهة إليه على خلفية تورطه في جريمة قتل وإجهازه على شاب خلال نزاع دار بينهما بتجزئة الزهراء بمدينة حد السوالم. 

وتضيف مصادر محلية أن التلميذ البالغ من العمر 18 سنة، تم توقيفه بناء على أبحاث وتحريات قامت بها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، بعد إشعارها بأن المعني بالأمر قام ليلة الخميس بطعن شاب يبلغ من العمر 19 سنة، غادر السجن حديثا.

 

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