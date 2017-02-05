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بعد مغادرته لجنوب السودان، هذا هو البلد الذي يقضي فيه الملك إجازته الخاصة

المصدر:  | 5 فبراير 2017 | مجتمع |

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

يتساءل العديد من المغاربة عن المكان الذي يتواجد فيه عاهل البلاد بعد مغادرته لعاصمة جنوب السودان قبل بضعة أيام دون أن يحدد بلاغ الديوان الملكي وجهته المقبلة مكتفيا بخبر انتهاء الزيارة الرسمية.

الجواب حمله موقع فايسبوك اليوم، بعدما قام مواطن مغربي مقيم بالغابون بنشر صورة تجمعه بالملك محمد السادس معلقا عليها :” صورة اليوم ،نهاية اسبوع موفقة للجميع ضيف شرف نهائي كاس افريقيا بالغابون”.

ما يفهم من الصورة الفايسبوكية هو أن الملك حلا ضيفا عند صديقه الرئيس الغابوني عمر بانغو في زيارة خاصة، أما بخصوص حضوره لمباراة النهاية، فهو أمر لم يتم التحقق منه بعد.

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