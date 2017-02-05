الكوكب المراكشي يلحق بالمغرب التطواني الهزيمة السادسة في الموسم (فيديو)

انهزم فريق المغرب التطواني بميدانه أمام الكوكب المراكشي بهدفين لواحد ، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأحد على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برسم منافسات الدورة السادسة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.

وسجل هدفي الفريق المراكشي كل من المهدي الهالكي (د 39 و 47)، فيما وقع هدف الفريق التطواني اللاعب زيد كروش (د56).

وارتقى فريق الكوكب المراكشي عقب هذا الفوز، وهو الخامس له في الموسم مقابل ثماني هزائم وثلاثة تعادلات، من المركز الرابع عشر إلى العاشر بمجموع 18 نقطة، إلى جانب أولمبيك آسفي، الذي تعادل أمس مع شباب الريفي الحسيمي بدون أهداف .

أما فريق المغرب التطواني، الذي مني بالهزيمة السادسة في الموسم مقابل ستة انتصارات وأربعة تعادلات ، فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز السادس . وعرفت منافسات اليوم فوز فريق الوداد البيضاوي بالرباط على ضيفه أولمبيك خريبكة بحصة كبيرة (4-1)، تعاقب على تسجيلها كل من عبد العظيم خضروف (52) و أشرف بنشرقي (د64) ومحمد أوناجم (د67) ووليام جبور (90+3)، الذي رفع رصيده إلى 12 هدفا في صدارة ترتيب هدافي البطولة، فيما وقع الهدف الوحيد لأولمبيك خريبكة اللاعب دانجي مبينغي (د12) .

واستعاد فريق الوداد البيضاوي، عقب هذا الفوز وهو التاسع له في الموسم مقابل ستة تعادلات وهزيمة واحدة، مركزه في الصدارة بمجموع 33 نقطة إلى جانب الدفاع الحسني الجديدي، الذي فاز أمس بنفس الحصة على اتحاد طنجة (4-1)، فيما تجمد رصيد فريق أولمبيك خريبكة عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر رفقة اتحاد الفتح الرياضي، المنهزم الجمعة أمام مضيفه نهضة بركان (1-0) و شباب الريف الحسيمي المتعادل أمس مع أولمبيك آسفي (0-0).

وكان فريق شباب قصبة تادلة تعادل في وقت سابق اليوم مع ضيفه شباب أطلس خنيفرة بهدف لمثله، سجل لشباب قصبة تادلة بيير كولي بالي في الدقيقة 31 ، فيما وقع هدف فريق شباب أطلس خنيفرة اللاعب نعمان أعراب في الدقيقة 52 .

ورفع فريق شباب أطلس خنيفرة عقب هذا التعادل وهو الخامس له في الموسم مقابل خمسة تعادلات وست هزائم، رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن إلى جانب حسنية أكادير، الذي انهزم الجمعة أمام مضيفه الجيش الملكي (2-0)، فيما ظل فريق شباب قصبة تادلة قابعا في المركز ما قبل الأخير بمجموع 14 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وثماني هزائم.





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