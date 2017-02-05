بوريطة: هذا ما سيقوم به المغرب بشأن “البوليساريو” بعد عودته للاتحاد الإفريقي

أعلن الوزير المنتدب في الخارجية المغربية ناصر بوريطة ان المغرب الذي انضم مجددا الى الاتحاد الافريقي اخيرا “لن يعترف ابدا” بجبهة البوليساريو الانفصالية.

وقال بوريطة في مقابلة اليوم الاحد مع موقع “لو ديسك” الاخباري “لا يعترف المغرب ولن يعترف ابدا بهذا الكيان المزعوم، ليس ذلك فقط، بل سيكثف الجهود ليجعل الاقلية الصغيرة من الدول وخاصة الافريقية التي لا تزال تعترف بها تغير موقفها انسجاما مع الشرعية الدولية والحقائق الجيوسياسية”.

وأكد ان “عودة المغرب الى الاسرة المؤسساتية القارية لن تبدل في شيء مواقفنا الراسخة في ما يتعلق بان الصحراء جزء من المغرب”.

وانضم المغرب مجددا الى الاتحاد الافريقي الاثنين خلال قمة اديس ابابا بعدما ايد 39 رئيس دولة من اصل 54 هذه العودة.

وكانت الرباط انسحبت من المنظمة في 1984 احتجاجا على انضمام “الجمهورية الوهمية” التي اعلنتها جبهة بوليساريو الى الاتحاد.

وخلال قمة اديس بابا، حاولت الجزائر وجنوب افريقيا، ابرز داعمتين للبوليساريو، الحؤول دون عودة المغرب.

وقال مصدر دبلوماسي كبير لفرانس برس ان “داعمي البوليساريو قاموا بكل شيء طوال اشهر لمنع عودتنا، حتى اللحظة الاخيرة”، معتبرا “انهم يسعون اليوم الى اظهار هذا الفشل في مظهر النجاح”.

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