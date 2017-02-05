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اندلاع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن ببوكيدان بالحسيمة (فيديو )

المصدر:  | 5 فبراير 2017 | حوادث |

اندلاع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن ببوكيدان بالحسيمة (فيديو )

اندلاع مواجهات مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن ببوكيدان بالحسيمة (فيديو )

أخبارنا المغربية 

قامت القوات العمومية بمنع مسيرات انطلقت من كل من بلدة امزورن ومركز بوكيدان و مركز ايت عبد الله في اتجاه مدينة الحسيمة للمشاركة في التظاهرة التي دعا اليها نشطاء الحراك بالحسمية في ذكرى رحيل عبد الكريم الخطابي.

و حسب مواقع محلية، اندلعت مواجهات بين المحتجين والقوات العمومية بمركز بوكيدان، كما قام رجال الامن بتفريق وقفة احتجاجية امام محطة “كالابونيطا” بمدينة الحسيمة، في الوقت الذي لجأ فيه المحتجون للهضاب المجاورة وسط تراشق بالحجارة.

وأضافت ذات المصادر ، ان بلدة بوكيدان تشهد تعزيزات امنية، كما تم اغلاق الطريق الوطنية في الاتجاهين.


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