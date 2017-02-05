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قريبا .. شقق بــ 6 ملايين سنتيم فقط بمدينة فـاس

المصدر:  | 5 فبراير 2017 | إقتصاد |

قريبا .. شقق بــ 6 ملايين سنتيم فقط بمدينة فـاس

أخبارنا المغربية 

وقع عمدة فاس اتفاقية شراكة و تعاون و تمويل من أجل تخصيص شقق منخفضة التكلفة لفائدة الأسر المعوزة في إطار برنامج” مدن بدون صفيح” لمدينة فاس.

و يساهم في المشروع كل من ولاية جهة فاس مكناس و جماعة فاس و عمالتها و شركة العمران و المديرية الجهوية للسكنى و سياسة المدينة.

و بحسب مصادر إعلامية، يهدف المشروع حسب نص الاتفاقية، الى تحديد شروط تمويل وتسريع وثيرة إنجاز برنامج السكن الغير اللائق بمدينة فاس بعد تزايد عدد الأسر المعنية القاطنة بدور الصفيح، وفي حالة اجتماعية صعبة.

وتهدف الأطراف المساهمة في المشروع كذلك إلى القضاء نهائيا على دور الصفيح بفاس وذللك بتخصيص 100 شقة المنخفض التكلفة 140000 درهم، لإعادة إيواء 100 أسرة إضافية قاطنة بدور الصفيح والتي تدخل ضن الأحياء المبرمجة في إطار برنامج مدن بدون صفيح لمدينة فاس، إذ ستعطى الأولوية للحي الصفيحي ظهر المهراز.

وقدرت التكلفة الإجمالية للشقة الواحدة بـ 14 مليون سنتيم، ستساهم فيها وزارة السكنى وسياسة المدينة بـ 4 مليون سنتيم، وجماعة فاس بـ 2 مليون سنتيم، وشركة العمران بـمليوني سنتيم، بينما سيدفع المستفيد مبلغ 6 ملايين سنتيم للحصول على سكن بمعايير تراعي كرامة المواطن الفاسي.

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