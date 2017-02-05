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يا رب السلامة.. شخص خمسيني يطعن إبنته وينتحر شنقا بمراكش

المصدر:  | 5 فبراير 2017 | حوادث |

يا رب سلامة.. شخص خمسيني يطعن إبنته وينتحر شنقا بمراكش

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

أقدم شخص في عقده الخامس على وضع حد لحياته صباح اليوم الأحد شنقا ب تجزئة تاسلطانت 2 بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش،بعد أن قام بطعن إبنته وإرسالها في حالة حرجة للمستشفى.

وحسب مصادر أخبارنا من عين المكان فقد أقدم شخص ذا 52 عاما على طعن إبنته بسكين أمس السبت بعد نشوب خلاف بينهما رجحته مصادرنا أن يكون بسبب شكوك الأب في سلوكات ابنته؛التي دفعته إلى طعنها وإرسالها إلى مستشفى ابن طفيل في حالة حرجة؛قبل أن تتفاجئ أسرته صباح اليوم بإقدامه على شنق نفسه داخل المنزل الكائن بتجزئة تاسلطانت 2 بحي سيدي يوسف بن علي.

هذا وفوراخبارها بالحادثة هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية والوقاية المدنية لعين المكان حيث عملت على نقل جثة الهالك لمستودع الأموات فيما تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة. 

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