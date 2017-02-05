الوداد يعاقب على جرأته أولمبيك خريبكة برباعية و يستعيد الصدارة (فيديو)

الوداد يعاقب على جرأته أولمبيك خريبكة برباعية (فيديو)

اكتسح فريق الوداد البيضاوي ضيفه أولمبيك خريبكة بأربعة أهداف لواحد في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد على أرضية ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة السادسة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.

وتعاقب على تسجيل أهداف فريق “القلعة الحمراء” كل من عبد العظيم خضروف (52) و أشرف بنشرقي (د64) ومحمد أوناجم (د67) ووليام جبور (90+3)، الذي رفع رصيده إلى 12 هدفا في صدارة ترتيب هدافي البطولة، فيما وقع هدف اولمبيك خريبكة اللاعب دانجي مبينغي (د12) .

واستعاد فريق الوداد البيضاوي، عقب هذا الفوز وهو التاسع له في الموسم مقابل ستة تعادلات وهزيمة واحدة، مركزه في الصدارة بمجموع 33 نقطة إلى جانب الدفاع الحسني الجديدي، الذي فاز أمس بنفس الحصة على اتحاد طنجة (4-1)، فيما تجمد رصيد فريق أولمبيك خريبكة عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر رفقة اتحاد الفتح الرياضي المنهزم الجمعة أمام مضيفه نهضة بركان (1-0) و شباب الريف الحسيمي المتعادل أمس مع أولمبيك آسفي (0-0).

وكان فريق شباب قصبة تادلة تعادل في وقت سابق اليوم مع ضيفه شباب أطلس خنيفرة بهدف لمثله، سجل لشباب قصبة تادلة بيير كولي بالي في الدقيقة 31 ، فيما وقع هدف فريق شباب أطلس خنيفرة اللاعب نعمان أعراب في الدقيقة 52 .

ورفع فريق شباب أطلس خنيفرة عقب هذا التعادل وهو الخامس له في الموسم مقابل خمسة تعادلات وست هزائم، رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن إلى جانب حسنية أكادير، الذي انهزم الجمعة أمام مضيفه الجيش الملكي (2-0)، فيما ظل فريق شباب قصبة تادلة قابعا في المركز ما قبل الأخير بمجموع 14 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وثماني هزائم.

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