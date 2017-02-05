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جديد حريق فندق مراكش: الكروج كان بالداخل ساعة اندلاع النيران وهذا ما قاله عن نجاته

المصدر:  | 5 فبراير 2017 | حوادث |

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

نجا البطل المغربي السابق في ألعاب القوى هشام الكروج من حادث اندلاع النيران داخل أحد الفنادق المصنفة بمدينة مراكش فجر اليوم الأحد والذي خاف خسائر مادية كبيرة وموجة رعب في صفوف النزلاء.

الكروج أكد من خلال تغريدة على تويتر أنه كان بالداخل ساعة نشوب الحريق شاكرا الله على مرور الأمر بسلام ، حيث قال : “الحمد لله كل شيء مر بخير، شكرا لرجال المطافئ”.

وكان الكروج قد نشر قبلها تغريدة أخرى يكشف فيها عن الرعب الذي يسود الحاضرين بعد نشوب ألسنة الله بالفندق القريب من ساحة جامع الفنا.

 

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