حزب الوردة يدخل على الخط في قضية إلغاء تقاعد البرلمانيين
أخبارنا المغربية
اهتبر ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن تقاعد البرلمانيين مجرد ريع غير مستحق، مطالبا بإيقاف الاستفادة منه، لمن لم يصل بعد إلى سن التقاعد القانوني.
و كشف لشكر في كلمته أمام اللجنة الإدارية والمجلس الوطني أمس السبت، أن حزب الوردة بدأ فعليا في مشاورات مع كافة الفرق النيابية ، وأن مختلف الفعاليات السياسية أصبحت واعية ومنخرطة في الإصلاح.
و تابع لشكر قائلا:” أتمنى التوفيق للحبيب المالكي في مشروعه لكي تكون بصمة اتحادية في هذه البداية من خلال إصلاح ما أفسدته القواعد القانونية وليس الاختلاسات ، ومن ضمن هذه القواعد إستفادة البرلمانيين من تقاعدهم مباشرة بعد نهاية 5 سنوات ” .
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