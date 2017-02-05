حزب الوردة يدخل على الخط في قضية إلغاء تقاعد البرلمانيين

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اهتبر ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن تقاعد البرلمانيين مجرد ريع غير مستحق، مطالبا بإيقاف الاستفادة منه، لمن لم يصل بعد إلى سن التقاعد القانوني.

و كشف لشكر في كلمته أمام اللجنة الإدارية والمجلس الوطني أمس السبت، أن حزب الوردة بدأ فعليا في مشاورات مع كافة الفرق النيابية ، وأن مختلف الفعاليات السياسية أصبحت واعية ومنخرطة في الإصلاح.

و تابع لشكر قائلا:” أتمنى التوفيق للحبيب المالكي في مشروعه لكي تكون بصمة اتحادية في هذه البداية من خلال إصلاح ما أفسدته القواعد القانونية وليس الاختلاسات ، ومن ضمن هذه القواعد إستفادة البرلمانيين من تقاعدهم مباشرة بعد نهاية 5 سنوات ” .

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