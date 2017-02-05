مهزلة…لاعبو الفراعنة يحصلون على 5 ملايين بعد بلوغ النهائي، وهذا ما حصل عليه الأسود بعد خروجهم من الربع

أخبارنا المغربية: محمد الميموني

مفارقة غريبة تلك التي يمكن استخلاصها من مقارنة المنحة المالية التي خصصتها الجامعلة الملكية لكرة القدم للاعبي المنتخب الوطني الذين غادروا الكان بعد أداء جيد في مباراة الربع، بالمكافأة المالية التي حصل عليها لاعبو المنتخب المصري الذي يلعب المباراة النهائية مساء هذا اليوم ضد نظيره الكاميروني.

فقد قالت وسائل إعلام مصرية أن اتحاد الكرة المصري قرر صرف مبلغ مالي يقارب 5 ملايين سنتيم لكل لاعب كمنحة وصول النهائي، الغريب في الأمر أن التقارير التي تسربت من داخل جامعة لقجع تؤكد أن لاعبي المنتخب المغربي حصلوا على حوالي 30 مليون سنتيم لكل فرد كمكافأة على بلوعهم دور الربع وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الكرم الحاتمي الذي يتمتع به المسؤولون على الكرة المغربية مقارنة بنظرائهم الأفارقة، خاصة إذا علمنا أن خوض غمار نهائيات كان الغابون كلفنا ما يقارب مليارين ونصف المليار سنتيم، تشمل التنقل عبر الطائرات الخاصة والإقامة في معسكر الإمارات والتغذية في الغابون.

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