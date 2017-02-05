بعد نشر “أخبارنا” لمقال عن حالة عجوز تافراوت المشرد المأساوية ،مستجدات سارة تظهر اليوم

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

بعد نشر جريدة “أخبارنا” لمقال عن حالة الشيخ السبعيني الذي يعاني من التشرد بتافراوت ويبيث في العراء في هذا البرد القارس، تفاعل عدد كبير من المحسنين وفاعلي الخير مع مقالنا بتدخلهم للتكفل بحالته وتوفير كل حاجياته ومستلزماته اليومية من مآكل وملبس وأدوية ومسكن يقيه من لفحات البرد.

وفي هذا الصدد قامت جمعية شعلة الغذ لأصدقاء الصحة بعلاج العجوز و قدمت له ادوية، كما تمت العناية بنظافته و نظافة مسكنه، و تأثيته و صباغته ،في بادرة إنسانية تكن عن التضامن والتآخي والتآزرالمعروف به الشعب المغربي.

هذا وعلمت”أخبارنا” بمغادرة المعلم موح تافراوت هذا الصباح متجها إلى مدينة أكادير حيت تسكن عائلته، التي عثرت عليه بعد اختفائه وغيابه عنهم لمدة طويلة، وسيتم تتبع حالة الشيخ من طرف جمعية شعلة الغد لأصدقاء الصحة مشكورة على العمل الإنساني الرائع.