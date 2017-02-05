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محمد رضى و حاتم ادار و احمد شوقي يهدون جماهيرهم الجديد بمناسبة عيد الحب

المصدر:  | 5 فبراير 2017 | فن و ثقافة |

أخبارنا المغربية : مريم الشملالي

أطلق المطرب المغربي أحمد شوقي، برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة “قهوة” على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

و حسب مصادر اعلامية، فقد تم تصوير الفيديو كليب بألبانيا تحت إشراف طاقم عمل أجنبي من أوروبا الشرقية، وتنفيذ الإنتاج من طرف شركة روسية.

و يخوض شوقي في هذا العمل الجديد أول تجربة له في كتابة الكلمات، حيث اعتمد فيها على اللهجة البيضاء.

و تتميز الأغنية بنمط موسيقي مختلف عما قدمه شوقي في أعماله السابقة.

و يبدو ان شهر العشاق (فبراير) سيكون مميزا هذه السنة بالنسبة للفنانين المغاربة و سيقربهم من الجمهور اكثر ، و نخص بالذكر احمد شوقي و محمد رضى و حاتم ادار ، الذين سيكونون في سباق ضخم من أجل تحقيق اعلى نسبة مشاهدة لأغانيهم. 

فالنسبة للفنان محمد رضى اختار دخول غمار سنة 2017 بأغنية “جيني أجيني” التي تحمل ايقاع جديد و مختلف تماما عن أغانيه، تم تصويرها في خمسة دول منها أمريكا و دبي، و سترافقه في الكليب ملكة جمال العرب مريم الرشيدي.

“شوف شوف” هو اول عمل مشترك لملك الطرب حاتم ادار مع فنانة من خارج أرض الوطن ، و يتعلق الامر باللبنانية بيرجيت ياغي التي تألقت في برنامج أحلى صوت بفرنسا ، و تم تصوير الكليب بفرنسا تحت تأثير انخفاض درجة الحرارة .

هذه كانت تفاصيل ثلاثة اعمال لثلاثة نجوم مغاربة سيطرحونها قريبا تزامنا مع عيد الحب الموافق ل14 فبراير الجاري .

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