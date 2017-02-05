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رافينيا يعاني من كسر في الأنف و يغيب عن مباراة الاتلتيكو

المصدر:  | 5 فبراير 2017 | رياضة |

أصيب لاعب وسط برشلونة، البرازيلي رافينيا ألكانتارا بكسر في الأنف إثر مداخلة مع زميله، حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن في مباراة البرسا، أمس السبت، أمام أتلتيك بلباو على ملعب كامب، نو في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

وأوضح الفريق الطبي للنادي الكاتالوني، اليوم الأحد، أن الفحوصات التي أجريت للاعب أظهرت وجود كسر في الأنف، بجانب الجرح الذي خلفه حذاء تير شتيغن في وجهه، ما اضطره للخروج من الملعب (ق53) من عمر اللقاء الذي انتهى بفوز البرسا بثلاثية نظيفة.

 

ولم يشارك اللاعب البرازيلي في تدريب فريقه اليوم الأحد، حاله حال المدافع جيرارد بيكيه، الذي لعب الشوط الأول فقط من لقاء أتلتيك بلباو بسبب معاناته من حمل عضلي زائد في الساق اليسرى، وقام اليوم الأحد بتدريبات خاصة.

 

ولم يحدد بيان الفريق الطبي للبرسا فترة التعافي التي سيحتاجها رافينيا، أو ما إذا كان بإمكانه استخدام ضمادة على الأنف تسمح له باللعب خلال الأسابيع المقبلة.

 

لكن من المؤكد أن اللاعب البرازيلي سيغيب عن مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل.

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