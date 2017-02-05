فضيحة… اعتقال مهاجرة مغربية تورطت في تحريض طفلتها ذات 9 سنوات على الدعارة مع سبعيني إيطالي

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت وسائل اعلام إيطالية أن الشرطة بإيطاليا اعتقلت مهاجرة مغربية عمرها 36 سنة ، متورطة في شبكة للدعارة ،حيث قامت بتحريض طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات على ممارسة الجنس مع إيطالي يبلغ من العمر 70 سنة.

ووفق ما ذكرته وكالات ايطالية فتفاصيل القضية تعود إلى 8 أشهر مضت ، عندما أبلغت احدى الإيطاليات الأمن الإيطالي بطورينو عن استغلال طفلة لا يتجاوز عمرها 9 سنوات في الجنس من طرف سبعيني إيطالي ، حيث ضبطت الشرطة المتهم متلبس بممارسة الجنس على الطفلة داخل سيارته ،وقامت باعتقاله ، وبدأ مسلسل التحقيقات بعدما جرى وضع الطفلة تحت الرعاية النفسية.

وشك المحققون في علاقة أم الطفلة بالجريمة ، وراقبوا مكالماتها الهاتفية ،خصوصا بعد إخبار الطفلة الضحية للشرطة أن والدتها كانت تطلب منها أن تلبي كل طلبات العجوز السبعيني باعتباره كجدها وحتى إن طلب منها نزع السروال.

وبعد بحث عميق وترصد ، تأكدت الشرطة الايطالية أن الأم فعلا متورطة في تحريض طفلتها على الجنس ، وأن لها علاقة بشبكة دعارة تتزعمها صديقتها ، ليتم اعتقال الاثنتين ومتابعتهما من طرف القضاء الايطالي باستغلال قاصر وتحريضها على الفساد وتكوين شبكة للدعارة.

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