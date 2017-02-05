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حكومة سبتة المحتلة تعلن عن تقديم خدمات جديدة لممتهني التهريب المعيشي

المصدر:  | 5 فبراير 2017 | مجتمع |

 

أخبارنا المغربية : تطوان

كشف الناطق الرسمي باسم حكومة سبتة المحتلة عن إجراء جديد قررت المدينة الشروع في تنفيذه بدءا من هذا الأسبوع ومن شأنه أن يخفف قليلا من معاناة ممتهني التهريب المعيشي الذين ينتقلون يوميا بين الجانبين في ظروف أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية.

المسؤول السبتي قال أن الحكومة شرعت بالفعل في إعداد منطقتي استراحة خاصتين ب”الحمالين”، حيث سيكون بإمكان هؤلاء اللجوء إليهما من أجل أخذ قسط من الراحة وانتظار زوال الازدحام على المعبر قبل مواصلة الطريق إلى الجانب المغربي.

وأضاف المسؤول أن باحتي الاستراحة ستكونان مجهزتين بالماء الصالح للشرب ومقاعد وأماكن مظللة، إلا أنهما لن تكونا جاهزتين قبل بضعة أشهر.

من جانب آخر أكد المسؤول الحكومي المحلي أن معبر تاراخال 2 الذي سيكون مخصصا لممتهني التهريب سينطلق العمل به رسميا في غضون أيام وقبل انقضاء شهر مارس على أبعد تقدير.

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