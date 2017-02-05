صحيفة إسبانية تعلنها صراحة : المغرب نجح في حملة “زيرو ميكا”، لكن متى ينجح في “زيرو تدخين” و”زيرو حوادث سير” و….

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

تطرقت صحيفة “إلبايس” الإسبانية واسعة الانتشار على موقعها الالكتروني لما اعتبرته نجاحا بينا للحملة التي أطلقها المغرب للقضاء على الأكياس البلاستيكية “زيرو ميكا” مبدية إعجابها بالإرادة التي أبدتها الدولة المغربية في هذا المجال والتي عجزت إسبانيا عن نهج مثلها.

الصحيفة اعتبرت أن نجاح حملة المنع راجع بالأساس إلى الحملات المكثفة التي شنتها السلطات المختصة لمراقبة تطبيق القانون الذي دخل حيز التنفيذ قبل 8 أشهر ، مؤكدة أن الأكياس البلاستيكية تكاد تنقرض في الأسواق المغربية ولم يبق سوى شحنات قليلة دخلت مهربة من سبتة ومليلية المحتلتين.

في المقابل وجهت “إلبايس” نقدا ضمنيا للمغرب فيما يخص غياب إرادة فرض تطبيق القانون في عدد من المظاهر السلبية التي تغزو المجتمع والتي يمكن اعتبارها أكثر أهمية من الأكياس البلاستيكية، حيث تساءل كاتب المقال قائلا : “متى يتم إطلاق حملة زيرو تدخين في الأماكن العمومية؟ وحملة زيرو ركن السيارات على الأرصفة؟ ومتى تطلق حملة زيرو تهاون من شرطة المرور في القيام بعملهم؟ والأهم متى تنطلق حملة زيرو حوادث السير والتي تمثل في المغرب 3 أضعاف نظيرتها في إسبانيا؟

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