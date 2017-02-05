إخلاء فندق مصنف بمراكش بعد اندلاع ألسنة النيران

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أخبارنا المغربية : العربي المرضي

قالت مصادر محلية مراكشية أن حالة هلع انتابت نزلاء أحد الفنادق المصنفة الواقع بالقرب من ساحة جامع الفنا الشهيرة وذلك بعدما اندلعت ألسنة النيران بالطوابق العليا للمؤسسة الفندقية.

وأضافت ذات المصادر أن مستخدمي الفندق قاموا على الفور بإخلائه من كل الزبائن تفاديا لأي انتشار سريع للنيران التي شبت في السطح وطالت الطوابق العليا.

هذا وقد نجحت عناصر الوقاية المدنية في السيطرة على الحريق وإطفاء النيران فيما تم فتح تحقيق لكشف أسباب اندلاعه.