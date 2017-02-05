المغربي مراد باتنة يسجل “الهاتريك” و يقود الإمارات لفوز كبير على الشباب (فيديو)

أحرز المغربي مراد باتنة 3 أهداف ليقود نادي الإمارات لفوز ساحق 4-صفر على الشباب، بينما بقي بني ياس في ذيل الترتيب رغم انتصاره المثير 1-صفر على مضيفه حتا في دوري المحترفين الإماراتي السبت.

ولم يبتعد الإمارات وبني ياس عن مؤخرة الترتيب رغم فوزهما. ويملك الإمارات 12 نقطة من 17 مباراة مقابل 8 نقاط لبني ياس الذي فاز للمرة الثانية فقط هذا الموسم.

ووضع الارجنتيني سيباستيان ساشا قائد نادي الإمارات فريقه في المقدمة بعد 3 دقائق قبل أن يضاعف باتنة النتيجة من ركلة حرة في نهاية الشوط الأول.

وأضاف باتنة ثاني أهدافه في المباراة في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة من فوق رأس سالم عبد الله حارس الشباب قبل أن يكمل ثلاثيته عندما نفذ بنجاح ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقة 87.

ويحتل الشباب المركز السادس برصيد 24 نقطة لكنه فاز الان مرة واحدة في اخر 9 مباريات في الدوري.

وقاد المدرب العراقي المخضرم عبد الوهاب عبد القادر فريقه الجديد بني ياس لانتصاره الثاني في الدوري والأول تحت قيادته بعد أيام قليلة من توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز.

وسجل الفرنسي نوفيلو كريستوفر الهدف الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.





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