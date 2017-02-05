مقتل “والي الباب” القيادي البارز في تنظيم “داعش”

أعلنت مصادر تركية، اليوم الأحد، عن مقتل قيادي بارز يسميه تنظيم داعش الإرهابي “والي الباب”، في غارات نفذتها مقاتلات في مدينة الباب شمال سورية ضمن عملية درع الفرات.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر عسكرية قولها، إن “القيادي في التنظيم أبو خالد الأردني، كان من بين قتلى داعش الذين سقطوا في الغارات التركية التي وقعت أول أمس الجمعة”.

وكانت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي قد أطلقت، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في شهر غشت الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سورية) تحت اسم (درع الفرات) لتطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية خاصة تنظيم (داعش).

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