ريال مدريد يكافئ المغربي حكيمي على تطوره السريع وهذا ما قرره زيدان

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

كشفت صحف رياضية مقربة من نادي ريال مدريد أن الإدارة التقنية للفريق راضية جدا على التطور الكبير الذي عرفه مستوى اللاعب المغربي أشرف حكيمي في الآونة الأخيرة وكذا جديته في التداريب.

وحسب ذات المصدر، فإن مدرب الفريق زين الدين زيدان قرر تسجيل اللاعب المغربي في قائمة اللاعبين المشاركين في دوري عصبة الأبطال الأوروبية والذي ستنطلق مباريات ثمن نهايته الأسبوع القادم.

للإشارة فإن المدافع الأيسر أشرف حكيمي سبق له وأن حمل قميص المنتخب الوطني كما شارك في عدد من المعسكرات الإعدادية في عهد الناخب الحالي هيرفي رونار.

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