قرد يعض سائحا ألمانيا بساحة جامع الفنا و يرسله الى المستشفى

أخبارنا المغربية

تعرض سائح ألماني ، أمس الجمعة، للعض من طرف قرد مملوك لأحد ممتهني “الحلقة” بساحة جامع الفنا بمراكش .

و أورد موقع “كش24″ ، أن الألم تضاعف في اليوم الموالي على السائح الألماني ما دفعه إلى التوجه إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن تتم احالته على المكتب الجماعي لحفظ الصحة التابع للمجلس الجماعي لمراكش.

يذكر أنه بين الفينة والأخرى تقع حوادث مماثلة بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الزبناء من طرف “الحلايقية” الذي يستعملون حيوانات من قبيل القردة والثعابين والحيات، لاستمالة السياح من أجل أخذ صور معها بمقابل مادي.